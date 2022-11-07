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МО РФ: украинские артиллеристы создают угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

13:03 07.11.2022
За сутки боевики выпустили семь крупнокалиберных снарядов по территории промзоны ЗАЭС.
© Видео: Минобороны России © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Артиллерийские удары со стороны украинских боевиков могут создавать угрозу возникновения техногенной катастрофы на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями украинских боевиков выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного националистами района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме», - заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на территории ЗАЭС был предотвращен теракт. На территории предприятия обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленной украинскими боевиками еще в феврале-марте. 

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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