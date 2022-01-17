Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости штаммом COVID-19 «омикрон» в России

Заболеваемость COVID-19, вызванная штаммом «омикрон» скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», - заявил Альтштейн, выступая на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

По словам вирусолога, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм почти вдвое сократил инкубационный период коронавируса.

Как считает вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков, штамм «омикрон» является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции»