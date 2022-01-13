Вирусолог РАН рассказал о «стратегии выживания» омикрон-штамма в человеческом организме

Штамм COVID-19 «омикрон» является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции», и характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но при этом значительно меньшей летальностью, благодаря чему «омикрон» можно сравнить даже с возбудителем простых сезонных простудных болезней. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Дело в том, что "омикрон" - это продукт естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции. Можно даже предсказать, каким образом пойдет эта эволюция. А идет она в направлении увеличения заразности и уменьшения патогенности. Это связано с тем, что стратегия вируса, как и любого живого организма, заключается в том, чтобы быстрее распространиться. Поэтому эволюция направлена на увеличение заразности. Этот вирус охватывает большее количество "хозяев" и быстрее распространяется. Это первое. Второе - это уменьшение патогенности. Для того, чтобы существовать в человеческой популяции, ему не надо убивать людей, ему не надо вызывать особенные болезни. Это лишнее качество. Поэтому вирус при переходе от летучих мышей, где ему приходилось находиться в более враждебном окружении, потому что летучие мыши имеют очень сильную противовирусную защиту, при переходе к человеку эти свойства преодолевать какие-то системы защиты человека - они уже не столь нужны. Поэтому они редуцируются, то есть - устраняются за ненадобностью. Поэтому вирус становится все менее патогенным. Вот на примере "омикрона" мы видим, что в результате возник такой вариант. Из патогенного и относительно мало распространяющегося варианта типа уханьского или даже "дельты", он превратился в такой возбудитель, который даже можно приблизить к возбудителю обычного сезонного простудного заболевания», - сказал эксперт.

Ученый добавил, что омикрон-штамм может вызывать тяжелое течение болезни и даже смерть у людей с ослабленным организмом. Однако он напомнил, что такие категории пациентов могут умереть и от обычного гриппа.

«Сейчас видно, что в целом "омикрон" вызывает несерьезные заболевания. Он, кончено, вызывает у некоторых людей, особенно у ослабленных - у хроников, у диабетиков, пожилых людей - может быть даже довольно серьезные заболевания, которые могут даже закончиться смертью. Но и обычный грипп у таких людей часто приводит к печальным последствиям», - высказал свою позицию он.

Петр Чумаков также предположил, что появление штамма «омикрон» может говорить о скором завершении пандемии коронавируса.

«"Омикрон" стремительно распространяется и вытесняет болезнетворные варианты. То есть варианты коронавируса, которые вызывают серьезные последствия и характеризуются высокой летальностью. Такие как "дельта". Таким образом, "омикрон" способствует ускоренному очищению и прекращению пандемии. То есть сейчас мы наблюдаем кульминацию пандемии, которая будет характеризоваться, во-первых, очень бурным ростом числа случаев заболевания, вызванного "омикроном". Но эти заболевания будут проходить менее тяжело, и в результате сформируется стойкий коллективный иммунитет», - считает вирусолог.

В заключение ученый предупредил, что всплеск заболеваемости этим вариантом инфекции произойдет в конце зимы - начале весны текущего года. Также он призвал «не расслабляться» и пройти вакцинацию от коронавируса, либо сделать ревакцинацию тем, кто уже ранее привился.

«Вакцинированные будут болеть значительно менее серьезно, а летальность будет в несколько раз снижена в сравнении с теми, которые не вакцинируются. В преддверии крупной вспышки, которая нас ожидает в феврале-марте, будет пик, надо срочно вакцинироваться и ревакцинироваться», - резюмировал Чумаков.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова назвала долю зараженных омикрон-штаммом среди заболевших COVID-19 в России.