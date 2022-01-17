В ГБР Украины подтвердили попытку вручить Порошенко повестку в суд

После прибытия в аэропорт Киева сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пытались вручить бывшему президенту страны Петру Порошенко повестку в суд, однако политик отказался взять документ. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

«Сегодня сотрудники ГБР в помещение аэропорта "Жуляны" пытались вручить Петру Порошенко процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11.00 17 января в Печерский райсуд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения и дать Порошенко возможность добровольно появится в суде, однако Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя. При этом лица, которые были с ним, осуществляли физическое сопротивление», - цитирует РИА Новости слова Сапьян.

Ранее Порошенко заявил, что пытавшиеся его задержать правоохранители боятся сторонников политика. Встречать Порошенко прибыли около тысячи человек, в том числе и депутаты его партии «Европейская солидарность».