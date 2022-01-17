В России предложили срок и штрафы за мошенничество в ритуальных услугах

В России стоит разработать отдельную уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Соответствующая инициатива была отправлена председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко. Как рассказал «Звезде» автор предложения, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, многие услуги на погребение в стране предоставляются на безвозмездной основе, однако россияне не знают об этом праве.

«Перечень бесплатных государственных услуг родственникам умершего или погибшего человека, он обходится по московским меркам примерно в 19 тысяч рублей, если человек не воспользовался услугами, он может получить компенсацию, но проблема в том, что сами по себе услуги, как минимум, в пять, а то и в 10 раз дороже обходится, чем эта сама компенсации», - пояснил Орлов.

Он подчеркнул, что сфера ритуальных услуг является одной из коррупционноемких в России, и сотрудники многих ритуальных агентств, кладбищ и других структур не информируют родственников умерших о том, что им полагаются бесплатные услуги на погребение.

«Это носит массовый характер у нас в стране, и с этим надо что-то делать. С учетом того, что наживаться на горе других людей, - это цинизм, мы предложили вынести эту статью отдельно, как 159-ю, мошенничество сделать отдельной статьей, мошенничество в сфере ритуальных услуг», - указал Орлов.

Он добавил, что в качестве наказания за «Мошенничество в сфере ритуальных услуг» предлагает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а за аналогичное правонарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере - штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до восьми лет.

По словам автора инициативы, Совет Федерации должен ответить на инициативу в течение 30 дней.