В Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием полицейских

В Москве пресечена деятельность группы, организовавшей преступную схему в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. Задержаны пять человек.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово регулярно получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства и предоставляли им информацию о вызовах полиции по фактам смерти жителей города или возможного летального исхода.

Получив сведения, сотрудники ритуального агентства связывались с родственниками умершего и навязывали дорогостоящие услуги по захоронению, отметила служба.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».

Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке пересечь российскую границу и скрыться от следствия на Украине. Деятельность преступной группы удалось пресечь благодаря совместной работе ФСБ и МВД по региону.