Спорт Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному соглашению Алиса Краузе Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному соглашению © Фото: artem.dzyuba.official, Facebook Читайте нас на: Российский футболист Артем Дзюба расторг контракт с турецким ФК «Адана Демирспор». Соответствующее решение было принято по обоюдному соглашению игрока и клуба. Информацию о прекращении сотрудничества со спортсменом подтвердили в Турецкой федерации футбола. Об этом сообщает РИА Новости. Российский форвард выступал за футбольный клуб «Адана Демирспор» с августа этого года. В пяти матчах Дзюба забил лишь один гол, после чего - в последних двух играх - его имя не включалось в заявку. Экспертное мнение и аналитика