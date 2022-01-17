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Сын Градского узнал о нападении на вдову артиста из СМИ

Алиса Кононенко
11:17 17.01.2022
До звонка журналиста Даниил Градский был не в курсе того, что произошло с вдовой музыканта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Сын Александра Градского Даниил оказался шокирован , когда ему позвонила корреспондент «Звезды» с просьбой прокомментировать инцидент с разбойным нападением на вдову его отца Марину Коташенко. Оказалось, что мужчина про это даже не знал.

«Что? Какой ужас! Нам надо срочно позвонить, я извиняюсь - только что об этом услышал», - сказал Даниил Градский.

Ранее Марина Коташенко подверглась вооруженному нападению и была ограблена  на 100 миллионов рублей. 

В районе съезда на Киевское шоссе злоумышленники инсценировали ДТП с участием ее автомобиля. Трое вооруженных мужчин в масках сели в машину Марины и заставили вернуться домой. Под угрозой расправы, вдова артиста рассказала где лежат деньги, а затем отвезла грабителей в Апрелевку, после чего злоумышленники скрылись.

Сразу после происшествия женщина обратилась в полицию.

Напомним, что Коташенко состояла в отношениях с Градским с 2003 года. За месяц до смерти певца пара поженилась. Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Она умер на 73-м году жизни. 

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