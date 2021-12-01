Агутин рассказал, как изменился Градский незадолго до смерти

Певец и музыкант Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским поделился со «Звездой» воспоминаниями о народном артисте РФ. По его словам, ему было очень тяжело потерять человека, чьи совет и участие были очень важны для него.

«Тяжело, когда старшие уходят. Надо как-то за старшего, это очень ответственно. Не в смысле где-то в определенном месте, а вообще в жизни... Какие-то люди, которые являются последней истиной. Надо позвонить, посоветоваться... Теперь некуда», - сказал он.

Также певец рассказал, что он тесно общался с композитором, который зачастую сам звонил ему, чтобы что-то обсудить. Также Агутин отметил, что в последние дни жизни Градский немного отступил от принципа «я хвалю, но ты не расслабляйся»: почти перестал спорить по рабочим моментам, что было на него не похоже.

«Что-то под конец часто хвалить начал. Я думаю, не к добру. Прям всех хвалит что-то, думаю. Почти не ругается, странно», - рассказал Агутин.

Последний раз, по словам артиста, он видел Градского на съемках в ноябре. Леонид Агутин рассказал, что во время церемонии прощания с Александром Градским ему показалось, будто он услышал последние наставления композитора.

«Ну я сейчас стою, я понимаю, что последний раз, как-то тяжело. Я слышу внутренний голос, как он говорит: “Ну чего стоишь, давай, езжай быстро по делам, чего встал-то? Давай, езжай заниматься, чем ты там занимаешься?”», - сказал певец.

Александр Градский скончался в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни. Причиной смерти артиста, как сообщалось, стал инфаркт головного мозга.

Впоследствии стало известно, что президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Александра Градского, где выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известного певца и композитора. Глава государства назвал его бесконечно ярким, талантливым и неординарным человеком.