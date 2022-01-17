Ученые спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

В России число случаев инфицирования COVID-19 может достигнуть максимального показателя к 22 января. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. Исследователи смоделировали возможную заболеваемость, согласно которой после даты 5 февраля начнет выявляться более 85 тысяч заболевших.

Прогнозируемый пик на систему здравоохранения планируется 10 февраля. В районе этой даты для зараженных коронавирусом может потребоваться в среднем свыше 133 тысяч коек. Причем число смертей, по прогнозам сотрудников института, продолжит тенденцию на снижение: лишь к середине февраля ожидается некоторое увеличение этого показателя.

Накануне в столице новый вариант COVID-19 зафиксирован уже у трети заболевших. По прогнозам правительства РФ, в ближайший месяц число заражений будет достигать 100 тысяч в день. Эпидемиологи считают, что «омикрон» менее смертелен, однако распространяется в семь раз быстрее других штаммов.

Иммунолог Владимир Болибок предупредил, что штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для детей. У них могут развиться энтеровирусные симптомы и быстрое обезвоживание, что грозит смертельной опасностью без своевременного внутривенного введения препаратов, подчеркнул специалист.