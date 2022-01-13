Врач предупредил о смертельной опасности омикрон-штамма для детей

Штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для детской популяции. Об этом рассказал аллерголог - иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой». Специалист уточнил, что подобные выводы можно сделать на основе опыта ЮАР, где мутировавший вирус был впервые выявлен, и ряда других стран, где по мере распространения «омикрона» возрастало число случаев госпитализации несовершеннолетних.

«Все наши коллеги говорят о том, что "омикрон" поражает детскую популяцию, и число госпитализаций детей, то есть, это тяжелое течение резко возросло. В ЮАР, в Южно-Африканской республике, где он был впервые выявлен, <…> было огромное количество детских госпитализаций, у них был коллапс детского здравоохранения», - указал иммунолог.

Он добавил, что риски тяжелого течения болезни при инфицировании «омикроном» увеличиваются среди невакцинированных людей, по этой причине дети оказываются уязвимы перед инфекцией.

«Омикрон будет очень опасен для детской популяции нашей, в России, для детского населения, потому что у нас прививочной кампании не было для детей, вакцина только-только появилась, но фактически привить-то никого не успели», - пояснил доктор.

Врач считает, что детские больницы в России нужно перевести в состояние повышенной готовности, в том числе для оказания реанимационной помощи.

«Реанимационная помощь понадобится, потому что у детей вообще коронавирус, в частности, "омикрон", протекает больше как энтеровирусная, как кишечная инфекции, то есть, у них идет воспаление слизистой, прежде всего, желудочно-кишечного тракта, причем, начиная от полости рта, от языка и до конца, у них рвота, у них понос, у них полный отказ от еды и питья, потому что больно, а это приводит к обезвоживанию, а это очень опасная ситуация у детей, то есть, дети от кишечной инфекции погибают в результате обезвоживания, их надо госпитализировать под капельницу, соответственно, у нас должно быть все готово для этого», - заявил Болибок.

Накануне профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов также отметил, что по сравнению с другими «штаммами» дети болеют «омикроном» намного чаще, причем у них развивается симптоматика.