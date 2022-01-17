В центре российско-турецкого патруля: кадры из бронеавтомобиля «Тайфун-К» в Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии прошел по маршруту, который пролегал через территории, населенные курдами. После встречи на границе в районе Камышлы конвой из российских «Тигров», БТР и «Тайфуна» и турецких бронемашин выдвинулся в точку назначения.

Для патрулирования на этот раз выбрали участок длиной 85 километров. Вместе с бойцами в рейд отправился и корреспондент «Звезды» Игорь Лапик - в целях безопасности ему пришлось надеть полный комплект военного снаряжения.

«Прямо сейчас мы участвуем в совместном российско-турецком патрулировании, едем в бронекапсуле автомобиля «Тайфун-К», машина высокая, отсюда открывается отличный обзор, ситуация видна как на ладони. Задача патруля - не только следить за соблюдением режима прекращения огня, но и оценить состояние стратегических дорог и посмотреть, какое настроение у местного населения», - прокомментировал корреспондент.

Ранее сообщалось о масштабном разминировании в сирийском Алеппо.

В нем сирийским саперам помогает российская военная полиция, бойцы которой охраняют инженерные группы и следят за тем, чтобы в зоне подрывов не было мирного населения.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов