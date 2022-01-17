Российские «Тигры» с турецкими «Ежами»: в Сирии прошло юбилейное совместное патрулирование

Провинция Хасека, район города Эль-Камышлы. Российская бронеколонна движется к сирийско-турецкой границе – территории, населенной курдами. На пути следования короткая остановка, чтобы дать саперам проверить отрезок пути.

Сирийско-турецкая граница держится, так сказать, на крепком замке. Турция возвела здесь бетонную стену, которая тянется на сотни километров. Забор состоит из блоков, каждый из которых два метра в ширину и три в высоту, плюс колючая проволока. По всей линии установлена целая система электронного наблюдения - для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией.

В колонну, состоящую из двух российских «Тигров», «Тайфуна» и БТР, встают четыре турецких броневика «Kirpi». Впереди непростой маршрут протяженностью 85 километров. Асфальт то и дело сменяется грунтовыми проселочными дорогами.

Вместе с нашими военными турки чувствуют себя безопасности, передвигаясь по территории, населенной курдами. Техника двух стран идет в колонне вперемешку друг за другом - с определенной скоростью и интервалом.

Колоритный сельский пейзаж пустынным не назовешь. В придорожных селах много людей. Раньше картина была совсем иной. Теперь мирное население, особенно дети, охотно приветствуют военных. До этого на трассе орудовали банды всех мастей, и лишь благодаря российско-турецкому патрулированию дорога жизни вновь стала спокойной и свободной для движения гражданского транспорта.

Для турецкой стороны совместное патрулирование позволяет обеспечить безопасность своих приграничных районов. Миссия россиян - поддержать территориальную целостность Сирии, проверить состояние важных дорог и выявить незаконные вооруженные формирования.

На маршруте следования очень много контрольных точек, проезжая каждую из которых радист докладывает обстановку. Если к следующей контрольной точке колонна не выходит на связь, то командование уже знает, в каком отрезке находятся бойцы и куда необходимо отправлять помощь.

В ходе одного из патрулей наши саперы обезвредили самодельный фугас весом в 40 килограммов. Террористы сварили корпус из железной трубы, приделали ручку для переноски и нашпиговали селитрой с тротилом. Обнаружили данное самодельное взрывное устройство на обочине - после дождя размыло грунт и открыло часть корпуса. Найденное СВУ было способно уничтожить бронированный автомобиль

Подобное патрулирование началось несколько лет назад. В рамках меморандума, подписанного Россией и Турцией. Этот выезд стал уже 222-м по счету.

«В ходе патрулирования осмотрены населенные пункты, маршруты, угроз безопасности не выявлено. Мирное население колонну встречало дружелюбно. Хочу отметить, что российские военнослужащие проявили высокое мастерство, а российская техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность», - указал представитель ЦПВС Игорь Смолий.

Совместный рейд завершился уже после захода солнца. После прохождения маршрута наши военные сопроводили турецких коллег обратно до границы. Обе стороны поблагодарили друг друга за содействие и договорились встретиться на следующем патруле.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов