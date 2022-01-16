Порошенко рассказал, для чего возвращается на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что в понедельник, 17 января, он возвращается в Киев для того, чтобы защитить страну.

По словам политика, он собирается защищать Украину от «агрессии» со стороны России, а также от таких внутренних проблем, как несостоятельность властей, коррупция и засилье «бездельников» в органах власти.

«Господин Зеленский, у меня для вас плохая новость. 17 января в 9.10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того, чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину от российской агрессии... защищать от некомпетентной и неукраинской власти, власти бездельников и коррупционеров», — заявил бывший украинский лидер.

Кроме того, Порошенко выразил мнение, что действующий президент Украины Владимир Зеленский пытается уничтожить демократию. Он также обвинил его в стремлении стать диктатором.

17 января суд рассмотрит ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения по делу о государственной измене. По данным следствия, во время своего президентского срока он был причастен к закупкам угля с территорий Донбасса. Когда политику пытались вручить повестку, он спешно покинул страну. Впоследствии он уточнил, что отправился в запланированное дипломатическое турне. В начале января 2022 года Печерский суд Киева арестовал все имущество и активы экс-главы государства.