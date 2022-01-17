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Непобедимая «Синяя Армада»: как «КАМАЗ-мастер» стал триумфатором ралли «Дакар»

Светлана Иванова
Олег Тюрин
10:10 17.01.2022
Российские экипажи выигрывают ралли-марафон в раскаленной пустыне шестой год подряд. Всего на счету команды 19 побед.
Непобедимая «Синяя Армада»: как «КАМАЗ-мастер» стал триумфатором ралли «Дакар»
© Фото: kamazmaster.ru
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Десятки болельщиков и любителей автоспорта приехали в аэропорт Домодедово, чтобы встретить триумфаторов ралли-марафона «Дакар». Российская команда «КАМАЗ-мастер» вернулась домой. Соревнования проходили в Саудовской Аравии. Наши экипажи выигрывают «Дакар» уже шестой год подряд.

Напряженная гонка заняла почти две недели. Команда «КАМАЗ-матер» с триумфом вернулась на родную землю. В Саудовской Аравии россиян уже прозвали главными золотодобытчиками - второй год подряд наши пилоты увозят всех драгоценных бедуинов в Россию.

«Дакар» представляет собой сложнейшую гонку планеты: восемь тысяч километров, из которых больше половины по Аравийской пустыне. Как и обещали организаторы, в этом году трасса стала еще более  тернистой: десятки миль сыпучих песков, пересохших рек и каньонов. Для многих участников добраться до финиша - уже победа.  

Но «Синяя Армада», как прозвали пилотов КАМАЗа, образец надежности. На четыре грузовика - всего две технических поломки. В самом начале гонки из-за проблем с коробкой передач экипаж Андрея Каргинова отстал от соперника более чем на час, но в итоге прорвался на четвертое место и привез почти полтора часа своему ближайшему преследователю.

«Мы думали, что экипаж сойдет, реально мы готовили эвакуацию машины, но ребята все-таки смогли собраться духом, машина почувствовала, что ее ждут болельщики на финише, вся Россия переживает, и машина добралась до финиша», - рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

В раскаленной пустыне КАМАЗ стал примером командной работы и настоящим символом альтруизма. Экипажу Дмитрия Сотникова практически на финишной прямой не хватило лошадиных сил, чтобы перевалить через гигантскую дюну.  Но русские своих не бросают, и Эдуард Николаев пожертвовал своей победой в марафоне, когда на себе вытащил увязшую в песке машину Дмитрия Сотникова. 

«У нас это, честно говоря, происходит на автомате, и любой из нас бы сделал то же самое, в том числе и я, не задумываясь, то есть, мы подъезжаем, дергаем, потому что мы все при каких-то проблемах, трудностях все друг другу поможем в любой ситуации, это нормально», - рассказал двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Дмитрий Сотников.

В итоге все 12 этапов гонки выиграли пилоты КАМАЗа. В общем зачете - из 60 участников четыре российских экипажа - первые. Такого результата не было больше 10 лет. Чемпионом второй год подряд стал Дмитрий Сотников.  Эдуард Николаев - с серебром. Антон Шибалов три года на подиуме - в этот раз с бронзой.

«Мы привезли и нам, и всем в Россию золотого бедуина: 1,2,3 и 4 место, доказав, действительно, что наш грузовик самый сильный, самый мощный, самый надежный, самый быстрый в мире! Спасибо вам большое всем, кто болел, переживал <…> Это действительно нам помогало!», - поделился впечатлениями от результата пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Из-за тотального превосходства россиян соперники даже обвиняли команду «КАМАЗ-мастер» в нечестной игре. Но организаторы проверили машины, и никаких нарушений так и не нашли. «КАМАЗ-мастер» шестой год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету команды 19 побед.

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