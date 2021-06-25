«КАМАЗ-мастер» представил новую модель гоночного грузовика

В Набережных Челнах состоялась презентация нового гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Машина получила кабину нового поколения К5 и способна разгоняться до 165 км/ч.

Новинка дебютирует в ралли «Шелковый путь», которое пройдет в России и Монголии с 1 по 11 июля. За рулем машины будет гонщик Дмитрий Сотников.

В январе российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стала первой в общем зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар». В ходе последней гонки гонщик показал второй результат.