«КАМАЗ-мастер» представил новую модель гоночного грузовика
Команда «КАМАЗ-мастер» представила обновленный гоночный грузовик.
© Видео: instagram, kamazmastersport © Фото: kamazmastersport, instagram
В Набережных Челнах состоялась презентация нового гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Машина получила кабину нового поколения К5 и способна разгоняться до 165 км/ч.
Новинка дебютирует в ралли «Шелковый путь», которое пройдет в России и Монголии с 1 по 11 июля. За рулем машины будет гонщик Дмитрий Сотников.
В январе российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стала первой в общем зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар». В ходе последней гонки гонщик показал второй результат.