Триумфаторы ралли «Дакар» вернулись в Москву
В аэропорту Домодедово победителей встретили десятки болельщиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Десятки болельщиков и любителей автоспорта приехали в московский аэропорт Домодедово, чтобы поздравить российскую команду «КАМАЗ-мастер».
Гонщики триумфально завершили ралли-марафон «Дакар» - они одержали 12 побед на 12 спецучастках и заняли первые четыре места в общем зачете.
Безусловным лидером стал Дмитрий Сотников. Несмотря на сложную трассу, его экипажу удалось стать лучшими второй год подряд.
Напомним, в августе в Набережных Челнах состоялась презентация нового гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер».
Машина получила кабину нового поколения К5 и способна разгоняться до 165 км/ч.