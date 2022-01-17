Спорт Триумфаторы ралли «Дакар» вернулись в Москву Алиса Кононенко В аэропорту Домодедово победителей встретили десятки болельщиков. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Десятки болельщиков и любителей автоспорта приехали в московский аэропорт Домодедово, чтобы поздравить российскую команду «КАМАЗ-мастер». Гонщики триумфально завершили ралли-марафон «Дакар» - они одержали 12 побед на 12 спецучастках и заняли первые четыре места в общем зачете. Безусловным лидером стал Дмитрий Сотников. Несмотря на сложную трассу, его экипажу удалось стать лучшими второй год подряд. Напомним, в августе в Набережных Челнах состоялась презентация нового гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Машина получила кабину нового поколения К5 и способна разгоняться до 165 км/ч. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика