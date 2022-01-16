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Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Анна Касаткина
09:55 16.01.2022
Решение об отклонении апелляции Джоковича, в которой оспаривалось аннулирование визы спортсмена, огласил федеральный судья Джеймс Олсоп.
Суд решил депортировать Джоковича из Австралии
© Фото: Marco Alpozzi, KeystonePressAgency, globallookpress
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Первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Такое решение в воскресенье, 16 января, принял федеральный суд страны, сообщает CNN.

Решение об отклонении апелляции Джоковича, в которой оспаривалось аннулирование визы спортсмена, огласил федеральный судья Джеймс Олсоп.

Таким образом сербский теннисист потерял шанс защитить свой титул чемпиона турнира Australian Open. Джокович должен был сыграть свой первый матч вечером 17 января, расписание чемпионата появилось, когда решение по делу спортсмена еще не было принято.

Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой. Тип визы требовал обязательной вакцинации от коронавируса, Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. С 5 по 10 января теннисист находился в иммиграционном изоляторе, до того, как суд удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы. В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно. Адвокаты Джоковича вновь подали апелляцию.

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