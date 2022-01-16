Матч с участием Джоковича появился в расписании Australian Open

Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии состоится с участием сербского теннисиста Новака Джоковича, следует из расписания на понедельник, которое было размещено на сайте турнира.

Как утверждается, спортсмен должен выступить в первом круге против сербского теннисиста Миомира Кецмановича.

Напомним, что Джоковича задержали 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой. Тип визы требовал обязательной вакцинации от COVID-19, однако спортсмен вместо сертификата о прививке предоставил медицинский отвод.

В течение пяти дней теннисист находился в иммиграционном изоляторе, до того, как суд удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы. В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно. Адвокаты Джоковича вновь подали апелляцию.

Впоследствии стало известно, что решение по апелляции на аннулирование визы сербского теннисиста и депортации его из страны ожидается сегодня, 16 января, в течение нескольких часов.