Десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский

Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский».

На аэродроме для миротворцев организуют торжественную встречу с участием командования ВДВ. После мероприятий личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, рассказали в Минобороны России.

Ранее подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область), и вернулись домой.

В пятницу, 14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на российских военно-транспортных самолетах вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.