Возвращение домой: миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан самолетами ВКС РФ

Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Белоруссии и Таджикистана приступили к погрузке штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Миротворцы вылетают домой с аэродромов Житыген и Алматы.

Как рассказал представитель миротворческого контингента ОДКБ Республики Беларусь полковник Дмитрий Соболь, несмотря на то, что миротворческая операция силами ОДКБ проводилась в первый раз, особых сложностей в работе не возникло.

«Наша миротворческая рота в первый раз участвует в таких мероприятиях. На самом деле, это опыт бесценный. Это показало нашу мобильность, слаженность, понимание друг друга и отличное взаимодействие», - сказал он.

После погрузки десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВКС России.

Подразделение миротворцев республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее руководитель миротворческими силами ОДКБ в Казахстане и командующий ВДВ России Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции в республике. По его словам, в процессе выполнения задач миротворцы видели искренность и дружелюбие в глазах простых людей и не раз слышали слова благодарности в свой адрес.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.