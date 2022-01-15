Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Северный» в Иваново из Казахстана.

«После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи», - говорится в сообщении Минобороны.

После окончания торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Накануне Казахстан покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов