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Слышали взрыв и стрельбу: из синагоги в Техасе освободили всех заложников

Анна Касаткина
07:03 16.01.2022
Губернатор штата заявил, что люди находятся в безопасности.
Слышали взрыв и стрельбу: из синагоги в Техасе освободили всех заложников
© Фото: Jessika Harkay Twitter
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Все заложники освобождены из синагоги в районе Даллас-Форт-Уэрт в техасском Колливилле. Об этом заявил губернатор Техаса Грэг Эббот.

«Молитвы услышаны. Все заложники освобождены живыми и находятся в безопасности», - написал он в Twitter.

По данным CNN, перед освобождением людей на месте происшествия был слышен громкий хлопок, после чего произошла короткая и быстрая стрельба.

Вооруженный мужчина ворвался в синагогу Колливилле в субботу, 15 января, и захватил заложников вместе с раввином. После этого территорию оцепил спецназ и сотрудники ФБР, с мужчиной вступили в переговоры.

Неизвестный потребовал освобождения своей сестры, которую осудили на длительный срок за покушение на военнослужащего. Адвокат женщины призвал подозреваемого освободить заложников и заявил, что кем бы ни был нападавший, его подзащитная и ее семья осуждают действия мужчины.

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