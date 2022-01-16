Слышали взрыв и стрельбу: из синагоги в Техасе освободили всех заложников

Все заложники освобождены из синагоги в районе Даллас-Форт-Уэрт в техасском Колливилле. Об этом заявил губернатор Техаса Грэг Эббот.

«Молитвы услышаны. Все заложники освобождены живыми и находятся в безопасности», - написал он в Twitter.

По данным CNN, перед освобождением людей на месте происшествия был слышен громкий хлопок, после чего произошла короткая и быстрая стрельба.

Вооруженный мужчина ворвался в синагогу Колливилле в субботу, 15 января, и захватил заложников вместе с раввином. После этого территорию оцепил спецназ и сотрудники ФБР, с мужчиной вступили в переговоры.

Неизвестный потребовал освобождения своей сестры, которую осудили на длительный срок за покушение на военнослужащего. Адвокат женщины призвал подозреваемого освободить заложников и заявил, что кем бы ни был нападавший, его подзащитная и ее семья осуждают действия мужчины.