СМИ узнали о требованиях захватившего заложников в синагоге в Техасе

Захвативший заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, удерживает четверых человек. Подозреваемый потребовал от местных властей освободить женщину, которая отбывает наказание за покушение на военнослужащего армии США. СМИ полагают, что речь идет о его сестре.

«Вооруженный подозреваемый заявляет, что у него есть бомбы в неизвестных местах. Он удерживает раввина и трех других заложников», - сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Личность захватчика пока не установили. По одной из версий, он действует без сообщников и связан с одной из террористических группировок. С мужчиной удалось наладить постоянный контакт, сейчас с ним переговаривается специалист ФБР. Синагога оцеплена полицейским спецназом. За развитием ситуации пристально следят в Белом доме.