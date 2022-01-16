Байдена проинформировали о захвате заложников в Техасе

Президент США Джо Байден получает всю необходимую информацию об инциденте в городе Колливилл, штат Техас, где неизвестный удерживает заложников в синагоге. Об этом пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки написала в своем Twitter.

«Он будет и дальше получать обновления по ситуации от команды. Старшие члены группы по национальной безопасности поддерживают связь с руководством федеральных правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина ворвался в синагогу и захватил заложников вместе с раввином. Территорию оцепил спецназ и сотрудники ФБР, с мужчиной вступили в переговоры.

Позже выяснилось, что подозреваемый требует освобождения своей сестры, осужденной на длительный срок за покушение на военнослужащего. В настоящий момент жители ближайших кварталов эвакуированы, проводится спецоперация. О пострадавших ничего не сообщается.