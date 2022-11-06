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Столичных водителей предупредили о «техногенной гололедице»

Ян Брацкий
05:32 06.11.2022
Настоящая гололедица возможна в понедельник, 7 ноября, когда температура упадет и начнет дуть ветер, но уже к середине недели заметно потеплеет.
Столичных водителей предупредили о «техногенной гололедице»
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Global Look Press
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В Москве и Подмосковье шестого ноября возможно образование «техногенной гололедицы», предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», - объяснил метеоролог в беседе с ТАСС.

А вот в понедельник, 7 ноября, не исключена уже настоящая гололедица. Синоптики в этот день ожидают понижение температуры до нуля градусов и ветер. Водителей ранее просили сменить шины на зимние и быть осторожнее за рулем: избегать резких разгонов и торможений, аккуратно маневрировать в потоке.

Что касается температуры воздуха, то здесь Вильфанд пообещал жителям столичного региона и Санкт-Петербурга заметное потепление. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в этих городах будет на 3-6 градусов выше нормы. По данным гидрометеорологической службы, днем в четверг и пятницу в Москве и области ожидается от 3 до 8 градусов тепла, при этом отрицательных ночных температур тоже не прогнозируется, уже начиная со вторника, 8 ноября.

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