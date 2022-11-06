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Зима опаздывает: в Москву и Петербург придет потепление

Максим Крюков
01:34 06.11.2022
По данным Гидрометцентра: в ближайшие дни температура воздуха в этих городах будет на 3-6 градусов выше нормы.
Зима опаздывает: в Москву и Петербург придет потепление
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге ожидаемое наступление зимы откладывается в связи с заметным потеплением. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в этих городах будет на 3-6 градусов выше нормы.

«В последние дни среднесуточная температура опускалась ниже нуля градусов в Москве. Такой переход ассоциируется с наступлением зимы, если он устойчив, но она пока что откладывается, ожидается заметное потепление. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник - уже до 4-6 градусов, в среду - до 5-7 градусов, по области - даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов», - передает его слова ТАСС.

По данным гидрометеорологической службы, днем в четверг и пятницу в Москве и области ожидается от 3 до 8 градусов тепла, при этом, как отметил синоптик, отрицательных ночных температур тоже не прогнозируется, уже начиная со вторника, 8 ноября.

На ближайшей неделе зима не планируется и в Северной столице. Как сообщает Гидрометцентр, в Санкт-Петербурге ежедневно будет наблюдаться рост температуры: от 6 градусов тепла в среду - до 9 градусов тепла в пятницу.

«В Питере потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура днем будет повышаться уже до плюс 7-9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы 3-6 градусов», - сказал Вильфанд.

В прошлое воскресенье, 30 октября, в Москве выпал первый снег. На кадрах видно обильное выпадение осадков. Однако в связи с плюсовой температурой снег быстро тает. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

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