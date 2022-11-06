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Трамп усомнился в существовании США через два года при Байдене

Ян Брацкий
04:35 06.11.2022
Сорок пятый президент США указал на бедственное положение национальной экономики и посетовал на утрату Вашингтоном международного авторитета.
Трамп усомнился в существовании США через два года при Байдене
© Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Соединенные Штаты смогут просуществовать еще два года, намекая на профессиональную несостоятельность действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Эта страна - я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - цитирует РИА Новости слова Трампа.

По мнению Дональда Трампа, страна еще «никогда не пребывала в столь плохом состоянии, как сейчас». С его слов, Штаты растеряли международный авторитет.

«Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», - добавил он, обращаясь к своим сторонникам.

Трамп еще раз призвал соотечественников «спасти американскую мечту» и проголосовать восьмого ноября за Республиканскую партию.

Тем временем действующий президент США Джо Байден, несмотря на критику, не оставляет намерений принять участие в следующих выборах главы государства в 2024 году, о чем ранее заявил сам. Правда с оговоркой, что окончательного решения еще не принял. Время на то, чтобы оформить это намерение, еще есть, уточнил он. Байден также отметил, что супруга Джилл поддерживает его решение.

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