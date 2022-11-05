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В США рассказали, кто управляет страной вместо Байдена

Анна Касаткина
09:10 05.11.2022
Обозреватель American Thinker считает, реальным руководителем страны миллиардера Джорджа Сороса.
В США рассказали, кто управляет страной вместо Байдена
© Фото: Oliver Contreras, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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США на самом деле управляет не президент Джо Байден, а миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций. Такую точку зрения выразил обозреватель Брайан Каменкер в материале для American Thinker.

Журналист заявил, что Байден страдает «явным слабоумием», а потому он не смог бы подписать десятки «радикальных указов», которые спровоцировали высокую инфляцию, иммиграционный и энергетический кризисы.

«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию», — написал Каменкер.

Обозреватель считает, что Байден смог стать президентом благодаря скоординированным масштабным усилиям, нацеленным на разрушение избирательного процесса. В это, по его словам, были вовлечены миллиарды долларов и самые влиятельные американские корпорации, а также политические организации. Автор статьи подытожил, что американцы сейчас «пассажиры поезда, который мчится в ад».

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский заявил, что в «возрождение национального самосознания» Украины вкладывались миллионы долларов американских и европейских фондов, в чем особо усердствовала организация Джорджа Сороса. По его мнению, «партнеров» Киева в первую очередь интересует не Украина как государство, а территория, на которой можно «пустить побеги».

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