Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

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Президент США Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя еще не принял формального решения по этому вопросу. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение — вновь участвовать в выборах», — сказал Байден.

Время на то, чтобы оформить это намерение, еще есть, уточнил он. Байден также отметил, что супруга Джилл поддерживает его решение.

Ранее намерение Байдена переизбираться в 2024 году подтвердили в Белом доме. Между тем, как показал опрос телеканала Fox News в начале октября, свои голоса за действующего президента сейчас готовы отдать лишь 33 процента американцев.