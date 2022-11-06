В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

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Нового владельца компании Twitter Илона Маска призвали обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. С таким посылом к миллиардеру обратился верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.

«Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», - следует из открытого письма главы УВКПЧ ООН.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире. Об этом предприниматель написал на своей странице в купленном им сервисе микроблогов. По его словам, это должно произойти независимо от политической принадлежности.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, раскритиковал приобретение предпринимателем Илоном Маском платформы микроблогов Twitter. По его словам, социальная сеть «распространяет ложь по всему миру». Американский лидер также добавил, что у платформы «больше нет» модераторов.