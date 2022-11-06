WP: США в частном порядке просят Украину проявить открытость к переговорам с Россией

Таким образом Белый дом пытается привлечь на сторону Киева другие страны, многие из которых устали от конфликта и заинтересованы в его скорейшем разрешении.

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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость и готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post. Автор материала полагает, что таким образом США пытаются привлечь на сторону официального Киева другие страны.

«Усталость от Украины - это реальная проблема для некоторых наших партнеров», - приводит издание слова одного из американских чиновников.

Сейчас российско-украинские переговоры на высшем уровне максимально осложнены действиями самого Зеленского, который ранее утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не отказывалась от прямого диалога с Киевом, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу.