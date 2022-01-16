Земан выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент Чехии Милош Земан осудил бойкотирование зимних Олимпийских игр - 2022 года. Свою позицию чешский лидер изложил в обращении к членам национальной команды, направляющимся в Китай.

«Я принципиально против злоупотребления олимпийской идеей в политических целях», - говорится в заявлении Земана на сайте Пражского Града.

По его словам, в настоящее время подобные злоупотребления стали более тонкими, когда Олимпиаду бойкотируют политики, а не спортсмены.

Ранее стало известно, что официальная делегация из США не будет присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В Белом доме тогда подчеркнули, что дипломатический бойкот не затронет участие спортсменов из США в Играх.

Намерения американских властей позже прокомментировал российский лидер Владимир Путин. Он назвал решение США и ряда других стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине ошибочным. Путин подчеркнул, что задача спорта - объединять людей.