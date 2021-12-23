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«Спорт объединяет людей»: Путин раскритиковал США за бойкот Олимпиады в Пекине

Светлана Иванова
15:38 23.12.2021
Российский лидер привел в качестве аргумента высказывание бывшего американского президента, который называл ошибкой подобные случаи в прошлом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Zhang Chenlin, XinHua, Globallookpress
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Российский президент назвал решение США и ряда других стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине ошибочным. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул, что задача спорта - объединять людей.

Российский лидер привел в качестве аргумента высказывание бывшего американского президента, который называл ошибкой подобные случаи в прошлом.

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США», - пояснил президент, добавив, что Вашингтон продолжает наступать на те же грабли.

Путин добавил, что Вашингтон использовал политический бойкот ОИ как способ сдерживания развития Китая, однако выразил уверенность, что США своих целей не достигнут.

«Ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая», - указал Путин.

Ранее Белый дом информировал, что представители американских властей не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Дипломатический бойкот при этом не затронет участие спортсменов из США в Играх.

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