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«Надеюсь, что победителями турнира станут кто-то из наших»: Кафельников о депортации Джоковича из Австралии

Елизавета Потейчук
17:10 16.01.2022
Евгений Кафельников считает, что претендовать на титул первой ракетки мира может россиянин Даниил Медведев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: djokernole, Instagram
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Заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийский чемпион 2000 года, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе со «Звездой» высказался насчет решения федерального суда Австралии депортировать первую ракетку мира Новака Джоковича из Австралии. По словам Кафельникова, ситуацию в целом оценивать трудно, так как болельщики теннисиста остались недовольными решением суда.

«Что касается самого турнира, то, я уверен, он, безусловно, пройдет успешно, и мы надеемся, что его триумфаторами станут кто-то из наших теннисистов. Это, наверное, самое главное желание, которое есть у меня на данный момент», - отметил бывшая первая ракетка мира.

Кроме того, Кафельников отметил, что претендовать на титул первой ракетки мира вполне может российский теннисист Даниил Медведев. По его словам, успешное прохождение Медведевым многих крупных соревнований дает надежду на победу россиянина в чемпионате Australian Open.

«Я смотрю на турнир довольно-таки оптимистично и еще раз повторю, что очень-очень надеемся, что кто-то из наших действительно проявит себя с лучшей стороны», - добавил Кафельников.

Напомним, что сербский теннисист Новак Джокович сегодня покинул Австралию. Спортсмен был задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой, так как ее тип требовал обязательной вакцинации от COVID-19. Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. По итогу суд признал законным решение властей страны аннулировать визу серба и депортировать его как «представляющего угрозу общественному порядку».

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