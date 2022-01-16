Первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию. Эту информацию у себя в Twitter подтвердил министр иммиграции и культурного многообразия страны Алекс Хоук.

«Я могу подтвердить, что господин Джокович покинул Австралию», - сообщил он.

Ранее о том, что теннисист вылетел из Мельбурна рейсом в Дубай сообщило и сербское издание Kurir.

Сегодня Федеральный суд Австралии признал законным решение властей страны аннулировать визу серба и депортировать его как «представляющего угрозу общественному порядку». Таким образом теннисист потерял шанс защитить свой титул чемпиона турнира Australian Open. Джокович должен был сыграть первый матч вечером 17 января.

Серб прилетел в Австралию 5 января. Его задержали в аэропорту из-за проблем с визой, тип которой требовал обязательной вакцинации от коронавируса. Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. После задержания первая ракетка мира несколько дней провел в иммиграционном изоляторе.

Ситуацию прокомментировал и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что над теннисистом издевались в течение 10 дней вместо того, чтобы сразу вынести решение, которое было принято изначально.