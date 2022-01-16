Кардиолог рассказал о катастрофических последствиях для здоровья от повышенного давления

Врач-кардиолог высшей категории, заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 в Москве Сергей Иванов рассказал, что повышенное артериальное давление может привести к поражениям мозга, печени или сердца. Кроме того, по словам специалиста, постоянное давление 200 на 120 может представлять смертельную опасность для человека.

«С такими цифрами категорически ходить нельзя. Сама по себе гипертония не опасна цифрами артериального давления. Понятно, что чем выше цифры, тем осложнений больше. Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней - это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек. Больному гипертонией нужно помнить: чем больше он ходит с повышенными цифрами артериального давления, тем у него больше шансов, что в этих органах-мишенях произойдет какая-то сосудистая катастрофа», - заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иванов также добавил, что в пораженных органах повреждается внутренняя выстилка сосудов, и это приводит к образованию бляшек и развитию атеросклероза. При этом врач посоветовал гипертоникам лекарства, которые необходимо принимать лишь раз в день. Так, по словам Иванова, эти препараты удобно принимать, и они лучше держат артериальное давление в течение суток.

Ранее врач объяснила, может ли перепад атмосферного давления и другие погодные аномалии стать причиной проблем со здоровьем. Ирина Добрецова в беседе со «Звездой» поделилась мнением, что в группе риска, в первую очередь, находятся гипертоники, особенно, если они не корректируют уровень артериального давления при помощи соответствующих препаратов.