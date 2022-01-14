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Доктор дала советы, как пережить резкие скачки погоды

Светлана Иванова
17:02 14.01.2022
Чтобы лучше себя чувствовать, стоит вести активных образ жизни, одеваться по погоде и отказаться от вредных привычек, убеждена специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Olya Kobruseva, Pexels
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В Москве  в пятницу, 14 января, зафиксировано рекордно низкое давление. Значение в 719,9 миллиметра ртутного столба зарегистрировала метеостанция ВДНХ. Показатель побил предыдущий рекорд 1948 года, составлявший 720,5 миллиметра ртутного столба.

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова объяснила в беседе со «Звездой», может ли перепад атмосферного давления и другие погодные аномалии стать причиной проблем со здоровьем.

По мнению специалиста, в группе риска, в первую очередь, гипертоники, особенно, если они не корректируют уровень артериального давления при помощи соответствующих препаратов.

«Смена погоды больше влияет на людей, у которых на самом деле проблемы с давлением. У гипертоников, у которых 160, 178, у тех, которые не контролируют свое артериальное давление нормально препаратами», - указала Добрецова.

Во всех остальных случаях причина недомоганий во время резкого падения атмосферного давления или температуры является психосоматической, убеждена доктор.

«Как я ко всем этим симптомам отношусь, которые связывают в связи с изменениями погоды, я не очень сильно в них как врач верю, там очень много психосоматических проблем», - отметила Добрецова.

По ее мнению, нежелание возвращаться к выполнению рабочих задач после длительного новогоднего отдыха, пассивное времяпрепровождения в праздничные каникулы, набранные лишние килограммы заставляют людей искать оправдания своему бездействию во внешних причинах, в том числе, в плохой погоде.

Чтобы лучше себя чувствовать, стоит вести активных образ жизни, одеваться по погоде и отказаться от вредных привычек, убеждена Добрецова.

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