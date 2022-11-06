Атака на флот и подрыв «Северных потоков»: как англосаксы пытаются навредить России

Появляется все больше доказательств того, что следы преступлений ведут в Лондон.

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Большая политика недели была сосредоточена вокруг «зерновой сделки» и того, кто стоит за чередой терактов против России, наших военных объектов и гражданской инфраструктуры. Москва приняла решение возобновить свое участие в обеспечении работы гуманитарных коридоров, по которым продовольствие из украинских портов через Черное море идет на западные рынки и в страны третьего мира.

Напомним, на прошлой неделе Россия приостановила свое участие в «зерновой сделке». Это произошло после того, как Украина при поддержке британских спецслужб использовала гуманитарный коридор для террористической атаки на военные и гражданские суда в Севастополе.

После этого был раунд консультаций с Турцией. Как отметил президент Владимир Путин, если Киев нарушит взятые на себя обязательства, Россия может выйти из сделки.

Что же касается тех, кто использовал гуманитарный коридор для атаки на российский флот и организовывал теракты на «Северных потоках», то тут все больше доказательств того, что следы преступлений ведут в Лондон.

Об организованной преступной группировке англосаксов – в репортаже Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».