В Кремле заявили, что Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что большая работа была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Эрдоганом. Участие Турции в данном случае стало главным фактором доверия.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отвечал на вопрос журналистов, почему Россия согласилась возобновить участие в сделке, удовлетворившись гарантиями Киева, уже имея опыт невыполнения Украиной минских договоренностей.

«В данном случае гарантии были в турецкой стороне, по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны», - заметил Песков.

Он добавил, что большая работа была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Эрдоганом. Как заметил Дмитрий Песков, участие Турции в данном случае стало главным фактором доверия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что меры по разблокировке экспорта зерна из РФ необходимо принять в самое ближайшее время.