Вучич заявил, что власти Австралии депортацией Джоковича унизили сами себя

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что австралийские власти своим решением о депортации теннисиста Новака Джоковича унизили не спортсмена, а себя. Также президент Сербии отметил, что над первой ракеткой мира издевались в течение десяти дней вместо того, чтобы сразу вынести решение, которое было принято изначально.

«Издевались над лучшим теннисистом 10-11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат. Потом началось запугивание, охота на ведьм в отношении одного человека и целой страны. На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок, и что могут сделать каждому… Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя», - приводит слова Вучича РИА Новости.

Также глава государства добавил, что сербские власти в марте встретят австралийских теннисистов на турниры «намного лучше» и не будут создавать спортсменам затруднения.

Напомним, что Джоковича задержали 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой. Тип визы требовал обязательной вакцинации от COVID-19, однако спортсмен вместо сертификата о прививке предоставил медицинский отвод.

В течение пяти дней теннисист находился в иммиграционном изоляторе, до того, как суд удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы. В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно. Адвокаты Джоковича вновь подали апелляцию.

Впоследствии стало известно, что суд решил депортировать Джоковича из Австралии. Таким образом сербский теннисист потерял шанс защитить свой титул чемпиона турнира Australian Open. Сам спортсмен заявил, что крайне разочарован тем, что ему не удастся поучаствовать в турнире, однако он отметил, что уважает решение суда и буде сотрудничать с властями в вопросе его депортации из страны.