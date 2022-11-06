В Костроме арестовали организатора работы сгоревшего клуба «Полигон»

При этом подозреваемая возражала против заключения под стражу, просила суд ограничиться домашним арестом.

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Суд в Костроме постановил поместить по стражу директора ООО «Империя» до 4 января, которая занималась организацией работы клуба «Полигон» в городе. Ранее при пожаре в заведении погибли 13 человек.

Директор компании была задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Директору коммерческой организации избрано заключение под стражу сроком на два месяца», - рассказали в областной прокуратуре.

Как уточняется, подозреваемая возражала против заключения под стражу, просила суд ограничиться домашним арестом.

Напомним, сигнал о пожаре поступил спасателям в 2:37 в субботу, 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей. Ранее заместитель начальника регионального управления МЧС по Костромской области Алексей Греков подтвердил, что при пожаре в развлекательном центре «Полигон» погибли 13 человек.

После этого появилась информация, что в Костроме задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба. Также задержали предполагаемого виновника пожара. Так, 23-летний мужчина подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.