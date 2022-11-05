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В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего клуба

Сергей Лебедев
17:47 05.11.2022
Она проходит подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.
© Видео: Следственный комитет России © Фото: infocentrskrf, Telegram
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В Костроме задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба «Полигон», где ночью при пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) », - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее был задержан предполагаемый виновник пожара. 23-летний мужчина подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.

На месте трагедии продолжают работать следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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