В МЧС уточнили, что жертвами пожара в Костроме стали 13 человек

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Заместитель начальника регионального управления МЧС по Костромской области Алексей Греков подтвердил, что при пожаре в развлекательном центре «Полигон» погибли 13 человек. Ранее в СМИ появилась информация о возросшем числе жертв до 15.

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», - передает ТАСС слова Алексея Грекова.

Напомним, сигнал о пожаре поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать запущенная внутри помещения пиротехника.