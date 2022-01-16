Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации», - приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гаврилов, руководство соцсети сослалось на «запрещенный контент». Также руководитель делегации уточнил, что на странице всегда публиковались только заявления руководства России и министерства иностранных дел страны.

Гаврилов сообщил, что делегация планирует обратиться в связи с этой проблемой к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, что в начале прошлого года страницу российской делегации на переговорах в Вене блокировал Twitter. Позднее доступ к аккаунту восстановили, но по неизвестным причинам он остался без подписчиков.