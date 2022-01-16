Двадцать самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Чкаловский»

Из Казахстана на аэродром «Чкаловский» в Подмосковье приземлились двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Посадку совершили два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76.

Военнослужащие ВДВ на аэродроме произвели разгрузку вооружения, военной техники и имущества. Далее миротворцы совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее подразделения российских миротворцев ОДКБ в Казахстане завершили погрузку военной техники в самолеты ВТА и осуществили вылет из аэродрома Алма-Аты. Напомним, что 13 января главы оборонных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности во время внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана.

Также вопросы, связанные с возвращением миротворческого контингента из Казахстана обсудили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов