Вереница бортов: кадры вылета российских миротворцев из аэропорта Алма-Аты

Подразделения российских миротворцев ОДКБ в Казахстане завершили погрузку военной техники в самолеты ВТА и осуществили вылет из аэродрома Алма-Аты.

«В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе», - говорится в сообщении Минобороны.

Планируется, что сегодня борта военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

После того, как на аэродроме состоится их встреча с участием командования ВДВ и пройдет торжественный митинг, миротворцы приступят к разгрузке вооружения, техники, имущества, а затем вернутся в пункт постоянной дислокации.

Напомним, что накануне Казахстан на самолетах ВТА ВКС России покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике.

В четверг, 13 января, главы оборонных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности во время внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов