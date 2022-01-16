Ученые сообщили о способности оливкового масла продлевать жизнь

Если заменить в своем рационе сливочное масло и майонез на масло оливковое, то можно продлить себе жизнь. Так утверждают специалисты медицинского факультета Гарварда.

По результатам проведенных исследований ученые пришли к выводу, что если заменить 10 грамм майонеза, сливочного масла или маргарина тем же количеством оливкового масла, то это уменьшит риск летального исхода от многих болезней.

«Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака - на 17%, от нейродегенеративных заболеваний - на 29%, от респираторных заболеваний - на 18%», - приводит текст результатов исследований издание ApXap.

В данных исследованиях принимали участие более 90 тысяч добровольцев. Все они заполняли анкеты о своем питании каждые четыре года в течение 28 лет.

Ранее медики рассказали, что употребление в пищу оливкового масла способствует восстановлению тканей.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, предупредил россиян, что такое популярное блюда, как гамбургер, убивает практически половину тех, кто его регулярно потребляет в пищу.