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Диетологи назвали продукты для укрепления защитных систем организма

Кира Тило
05:46 27.11.2021
Эксперты советуют добавить в рацион такие продукты, которые помогут  укрепить каждую из пяти защитных систем организма - ангиогенез, регенерацию, микрофлору кишечника, ДНК и иммунитет.
Диетологи назвали продукты для укрепления защитных систем организма
© Фото: pexels.com
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Чтобы помочь организму справиться с болезнями и обеспечить себе здоровую жизнь, диетологи советуют обратить внимание на продукты, которые способны укрепить каждую из пяти защитных систем организма. Для каждой из них - ангиогенеза, регенерации, микрофлоры кишечника, ДНК и иммунитета - врачи подобрали список из доступных продуктов.

Процесс ангиогенеза является полностью естественным, но может иметь отрицательный эффект, подпитывая рост заболеваний, например рака или болезни Альцгеймера. Самыми эффективными продуктовыми «помощниками», по заявлению специалистов, являются соя, помидоры, гранат и даже пиво (в умеренных дозах - прим. ред.). 

Для регенерации - восстановления тканей - советуют употреблять в пищу жирную рыбу, темный шоколад, манго и оливковое масло. Отмечается, что диета, богатая рыбьим жиром, увеличивает производство стволовых клеток, которые связаны с улучшением кровообращения в мышцах, лишенных кислорода.

Продукты, которые поддерживают надежную репарацию ДНК, должны быть богаты питательными веществами и витаминами А, С, D и Е. Среди них советуют употреблять апельсины, ягоды, красный перец, чечевицу, морскую фасоль, яйца, сардины, миндаль и другие.

Регулярное употребление правильных продуктов может уменьшить воспаление и укрепить ослабленную иммунную систему. Для этого врачи советуют добавить в рацион клюквенный сок, ростки брокколи, виноградный сок, черную малину, грецкие орехи, корень солодки, чернику и перец чили.

Еще один способ поддержать борющуюся с болезнями иммунную систему организма - уделить внимание кишечнику, пишет «Российская газета». В качестве напитков для поддержания здорового баланса эксперты советуют выбрать чай: черный, зеленый или улун. Среди продуктов, полезных для кишечника - киви, темный шоколад, бобы и ферментированные продукты, такие как корейская кимчи, квашеная капуста, йогурт и кефир.

Также россиянам назвали бюджетный продукт для улучшения пищеварения. Включение в ежедневный рацион двух яичных желтков благоприятно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и избавит от авитаминоза. При этом, чтобы он хорошо усваивался и способствовал похудению, желтки стоит добавлять в овощные, рыбные или мясные запеканки.

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