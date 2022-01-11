Мясников назвал убивающий половину своих потребителей продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» предупредил россиян, что такой популярный фаст, как гамбургер, убивает практически половину тех, кто его регулярно потребляет в пищу.

«Мало кто знает, что именно гамбургер убивает половину своих потребителей», – сказал он.

По словам медика, только в одном, на первый взгляд, безобидном гамбургере находится огромное количество канцерогенов, которые буквально могут вызывать смертельно опасные заболевания при условии регулярного включения этого продукта в свой рацион.

Ранее Александр Мясников призвал россиян отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья. Так врач посоветовал заменить белые макароны на коричневые из муки грубого помола - в этом продукте, по сравнению с обычными макаронами из белой муки, больше медленных углеводов, в результате чего инсулин в организме распределяет энергию равномерно.